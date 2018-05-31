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В Нижегородской области почти 30 человек пострадали из-за урагана
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В Нижегородской области почти 30 человек пострадали из-за урагана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Нижегородской области 29 человек обратились за медицинской помощью после штормового ветра. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что семь человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.
"В результате порывов ветра, достигавших 28 метров в секунду, произошло многочисленное падение деревьев, повреждено более 70 транспортных средств, повреждены кровли 87 зданий. 29 человек обратились за медицинской помощью, из них трое детей. Госпитализированы 7 человек, из них 2 детей. Состояние пострадавших удовлетворительное", — говорится в сообщении.
По состоянию на 07.00 31 мая в Нижегородской области без электроснабжения остаются около 24 тысяч человек. Проводятся аварийно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что из-за урагана около 170 тыс. жителей Нижегородской области остались без света.
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