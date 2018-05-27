Пожар площадью 1,5 тыс. кв м произошел на складе в Щелковском районе

На складе в деревне Долгое Ледово Щелковского района Подмосковье произошел пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров, возгорание локализовали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В воскресенье в 02:50 от очевидца поступило сообщение о задымлении по адресу: Щелковский район, деревня Долгое Ледово, дом 28Б. По прибытию первого пожарного подразделения ПСЧ-300 в 03:10 была проведена разведка, в ходе которой было установлено, что происходит задымление внутри склада.

«Угроза распространения пожара на соседние строения отсутствует. В 03:29 — локализация пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров. В 04:03 — ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. На месте возгорания штаб пожаротушения не создавался, боевые участки не разворачивались. В тушении принимают участие 50 человек и 14 единиц техники.