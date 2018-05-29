В Башкирии сгорел жилой дом: погиб мужчина

Тревожный звонок поступил в дежурную часть МЧС по Салаватскому району в понедельник вечером в 21:15. Звонивший рассказал, что в селе Первомайский горит жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, на пожаре уже работали добровольцы, но совладать со стихией они не смогли: дом площадью 7 на 8 метров уже горел открытым огнем. За дело взялись профессионалы, и уже в 21:29 пожар локализовали, а еще через 9 минут открытое горение полностью ликвидировали.

Увы, не обошлось без пострадавших. Как рассказали местные жители, в огне погиб 65-летний мужчина.