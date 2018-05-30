В Башкирии сгорел садовый домик: погиб 33-летний мужчина 

Ранним утром в среду, 30 мая, в Ишимбае произошел пожар. 06:37 диспетчеру позвонил очевидец и рассказал, что в садовом товариществе «Лысенко» горит летний домик.
На вызов немедленно отправились пять спасателей и две автоцистерны с водой. На месте выяснилось, что строение размером 5 на 5 метров уже объято огнем. На локализацию пожара потребовалось всего 13 минут, еще через три минуты ликвидировали открытое горение.
Как рассказали местные жители, под завалами обнаружили 34-летнего мужчину. Он погиб.
— Работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России, причина пожара устанавливается, — рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии.