В Нижегородской области восстановили нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение

МОСКВА , 2 июня. / ТАСС /. Работы по восстановлению электроснабжения, которое нарушилось в 91 населенном пункте Нижегородской области из-за непогоды, завершены. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

"В 23:30 мск аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях 0,4 кВ завершены", — говорится в справке САЦ.

Шквалистый ветер обрушился на Нижегородскую область в среду, 30 мая. Порывы достигали 28 м\с. Ветер повалил более 1,8 тыс. деревьев, пострадали 29 человек, семь из них были госпитализированы. В регионе произошли массовые отключения электричества. 1 июня более 14 тыс. жителей региона оставались без света.