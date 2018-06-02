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В Нижегородской области восстановили нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение
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В Нижегородской области восстановили нарушенное из-за сильного ветра энергоснабжение 

ТАСС 1 час назад
Фото: Newsroom24
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Работы по восстановлению электроснабжения, которое нарушилось в 91 населенном пункте Нижегородской области из-за непогоды, завершены. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.
"В 23:30 мск аварийно-восстановительные работы в распределительных сетях 0,4 кВ завершены", — говорится в справке САЦ.
Шквалистый ветер обрушился на Нижегородскую область в среду, 30 мая. Порывы достигали 28 м\с. Ветер повалил более 1,8 тыс. деревьев, пострадали 29 человек, семь из них были госпитализированы. В регионе произошли массовые отключения электричества. 1 июня более 14 тыс. жителей региона оставались без света.
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