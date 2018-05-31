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В Нижегородской области около 170 тысяч человек остались без электричества
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В Нижегородской области около 170 тысяч человек остались без электричества 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Тихон Рыбкин/Vk.com
Из-за урагана около 170 тыс. жителей Нижегородской области остались без света, сообщается на сайте правительства региона.
"Всем ресурсоснабжающим организациям и энергосетевым организациям дано поручение обеспечить восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки", — сказал глава региона Глеб Никитин во время совместного заседания энергоштаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что обрыв электросети произошел после урагана. Порывы ветра местами достигали 28 м/с.
Также глава Нижегородской области добавил, что для ликвидации последствий неблагоприятной погоды задействовано 150 бригад ОАО «Нижновэнерго» и еще более 20 бригад от независимых сетевых организаций.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области десятки тысяч жителей остались без света.
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