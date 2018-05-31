В Нижегородской области около 170 тысяч человек остались без электричества

Фото: Тихон Рыбкин/Vk.com

Из-за урагана около 170 тыс. жителей Нижегородской области остались без света, сообщается на сайте правительства региона. "Всем ресурсоснабжающим организациям и энергосетевым организациям дано поручение обеспечить восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки", — сказал глава региона Глеб Никитин во время совместного заседания энергоштаба и комиссии по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что обрыв электросети произошел после урагана. Порывы ветра местами достигали 28 м/с. Также глава Нижегородской области добавил, что для ликвидации последствий неблагоприятной погоды задействовано 150 бригад ОАО «Нижновэнерго» и еще более 20 бригад от независимых сетевых организаций. Ранее сообщалось, что в Свердловской области десятки тысяч жителей остались без света.