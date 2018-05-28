Ураган оставил без света 67 населенных пунктов Нижегородской области

67 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях Нижегородской области остались без света в результате урагана 27 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

27 мая с 20.45 до 21.15 в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону поступали сообщения об аварийных отключениях электроснабжения. По состоянию на 07.00 28 мая основные восстановительные работы на объектах завершены.

Однако на данный момент без электроэнергии остаются два населенных пункта в двух муниципальных образованиях (городской округ город Бор и Городецкий район). На месте работают аварийные бригады.

Напомним, опубликованы фотографии последствий урагана в Нижнем Новгороде.