Около 10 тыс. жителей Нижегородской области остались без электричества из-за урагана

МОСКВА , 30 мая. / ТАСС /. Ураган нарушил энергоснабжение более чем в 90 населенных пунктах Нижегородской области , в которых проживает около 10 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Отключения произошли в 94 населенных пунктах. В них проживают чуть больше 10 тыс. человек", — сообщила собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что причинами отключений стали короткие замыкания на линиях электропередачи. В среду в Нижнем Новгороде произошло резкое ухудшение погоды: усиление ветра с порывами 22-27 м/с, дождь, прогнозируется град.