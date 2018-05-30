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Около 10 тыс. жителей Нижегородской области остались без электричества из-за урагана
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Около 10 тыс. жителей Нижегородской области остались без электричества из-за урагана 

ТАСС 55 минут назад
Фото: "Открытый Нижний"
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ураган нарушил энергоснабжение более чем в 90 населенных пунктах Нижегородской области, в которых проживает около 10 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Отключения произошли в 94 населенных пунктах. В них проживают чуть больше 10 тыс. человек", — сообщила собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что причинами отключений стали короткие замыкания на линиях электропередачи. В среду в Нижнем Новгороде произошло резкое ухудшение погоды: усиление ветра с порывами 22-27 м/с, дождь, прогнозируется град.
В пресс-службе «Нижновэнерго» (филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья») ТАСС сообщили, что наибольшее число отключений произошло в Дзержинском и Балахнинском районах региона. В настоящее время энергетики устраняют последствия аварий.
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