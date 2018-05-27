В Верховском районе сгорел комбайн

Пожар в деревне Нижний Жерновец Верховского района Орловской области произошёл накануне, 26 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о возгорании комбайна поступило в дежурную часть в 17.04. С огнём боролись силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.

Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.