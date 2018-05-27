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В Верховском районе сгорел комбайн
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В Верховском районе сгорел комбайн 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Пожар в деревне Нижний Жерновец Верховского района Орловской области произошёл накануне, 26 мая, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании комбайна поступило в дежурную часть в 17.04. С огнём боролись силы и средства Верховского местного пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, уточнили в пресс-службе МЧС.
Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты. По факту пожара ведётся дознание.
Сообщение В Верховском районе сгорел комбайн появились сначала на РИА 57.
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