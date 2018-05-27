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Сопки Парамушира покрылись майским снегом
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Сопки Парамушира покрылись майским снегом 

360tv.ru 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
В воскресенье, 27 мая, на Северных Курилах выпал снег. Мокрый снег пошел ночью на Парамушира, а к пяти часам осадки усилились. Об этом сообщило РИА «Сахалин‐Курилы».
Снег лег тонким слоем на первую зелень, но уже к полудню растаял. Остался снег только на сопках.
В Северо-Курильске уже несколько дней идет моросящий дождь, но он — обычное явление для островитян. Лето на северный остров приходит примерно в середине июня.
Специалисты Гидрометцентра дали предварительный прогноз погоды в июне. Согласно данным метеорологов, температура воздуха в июне на территории страны будет превышать климатическую норму примерно на один градус.
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