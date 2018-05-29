В США два человека стали жертвами урагана «Альберто», который обрушился на юго–восточное побережье страны. Погибшие были журналистами одного из региональных каналов и делали репортаж о стихийном бедствии прямо на месте событий. Ранее из-за грядущего шторма власти трех штатов ввели чрезвычайное положение и организовали эвакуацию людей. В другой части страны в городке Эликотт в штате Мэриленд ликвидируют последствия мощного наводнения. Потоки грязной воды отступили с дорог и тротуаров, однако на некоторых улицах нижние этажи зданий все еще остаются затопленными.