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В США два человека стали жертвами урагана «Альберто»
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В США два человека стали жертвами урагана «Альберто» 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В США два человека стали жертвами урагана «Альберто», который обрушился на юго–восточное побережье страны. Погибшие были журналистами одного из региональных каналов и делали репортаж о стихийном бедствии прямо на месте событий. Ранее из-за грядущего шторма власти трех штатов ввели чрезвычайное положение и организовали эвакуацию людей. В другой части страны в городке Эликотт в штате Мэриленд ликвидируют последствия мощного наводнения. Потоки грязной воды отступили с дорог и тротуаров, однако на некоторых улицах нижние этажи зданий все еще остаются затопленными.
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