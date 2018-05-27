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Площадь лесных пожаров в регионах России составляет 3,3 тыс. га
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Площадь лесных пожаров в регионах России составляет 3,3 тыс. га 

ТАСС 2 часа назад
ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Почти 30 лесных пожаров на площади 3,3 тыс. га действуют в лесах регионов России, за минувшие сутки пожарные ликвидировали около 50 возгораний на 290 га. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны в воскресенье.
"На 00:00 мск [07:00 хбр] 27 мая на территории Российской Федерации действовало 27 лесных пожаров на площади 3 351 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.
Самые сильные пожары, по данным на утро, действовали в Забайкальском крае, огнем в регионе было охвачено более 1,5 тыс. га леса, 650 га горело в национальном парке «Зов тигра» в Приморье, около 450 га — в Якутии, порядка 440 — в Бурятии, почти 70 га — в Амурской области. На сравнительно небольших площадях возгорания также были зарегистрированы в Красноярском крае, Свердловской, Мурманской и Архангельской областях и в Карелии.
На тушении пожаров в лесах регионов работают свыше 800 человек, задействовано порядка 184 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 37 воздушных судов.
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