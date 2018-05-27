Площадь лесных пожаров в регионах России составляет 3,3 тыс. га

ХАБАРОВСК , 27 мая. / ТАСС /. Почти 30 лесных пожаров на площади 3,3 тыс. га действуют в лесах регионов России , за минувшие сутки пожарные ликвидировали около 50 возгораний на 290 га. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны в воскресенье.

"На 00:00 мск [07:00 хбр] 27 мая на территории Российской Федерации действовало 27 лесных пожаров на площади 3 351 га, по которым проводились работы по активному тушению", — говорится в сообщении.

На тушении пожаров в лесах регионов работают свыше 800 человек, задействовано порядка 184 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении — 37 воздушных судов.