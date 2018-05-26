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Баня сгорела в Вачском районе
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Баня сгорела в Вачском районе 

Newsroom24 33 минуты назад
Фото: Newsroom24
26 мая в селе Новоселки Вачского района сгорела баня площадью 12 кв.м. Последствия пожара ликвидировали 4 сотрудника и 2 единицы техники ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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