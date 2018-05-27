Стали известны основные версии крушения самолета под Рязанью

"Основные версии — ошибка пилотирования и техническая неисправность", — заявили в Следственном комитете.

Сообщается, что владельца самолета допросили после гибли 54-летнего пилота. У него были изъяты документы и образцы топлива.

Ранее сообщалось, что в Ухоловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». Об этом сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.