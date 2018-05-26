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Нижегородцев предупреждают о повышенной вероятности природных пожаров
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Нижегородцев предупреждают о повышенной вероятности природных пожаров 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
27-29 мая 2018 года в отдельных местах Нижегородской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс).
В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, а именно природных пожаров. Может увеличиться количество очагов и площадей пожаров, огонь может распространиться на населенные пункты, линии электропередач и связи.
ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
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