Нижегородцев предупреждают о повышенной вероятности природных пожаров

27-29 мая 2018 года в отдельных местах Нижегородской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс).

В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, а именно природных пожаров. Может увеличиться количество очагов и площадей пожаров, огонь может распространиться на населенные пункты, линии электропередач и связи.