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Псковский и Плюсский районы станут лидерами по объёму ремонта региональных дорог в 2018 году
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Псковский и Плюсский районы станут лидерами по объёму ремонта региональных дорог в 2018 году 

Псковская губерния 1 час назад
Комитет по транспорту администрации Псковской области представил план по ремонту региональных автодорог на 2018 год: по данным ведомства, наибольшее количество дорог будет отремонтировано в Псковском районе — 22,02 км, из них 15,81 км — асфальтно-бетонное покрытие, 6,21 — песчано-гравийное. На втором месте по объёму ремонта дорог — Плюсский район: там отремонтируют 11,76 км дорог, все они — асфальто-бетонного покрытия. Также среди лидеров — Великолукский район, здесь отремонтируют 10,6 км дорог (4,9 км — асфальтно-бетонное покрытие, 5,7 — песчано-гравийное). В Порховском районе отремонтируют 9,13 км дорог (7 км — асфальтно-бетонное покрытие, 2,13 — песчано-гравийное). В Островском районе отремонтируют 9,1 км дорог (5,2 км — асфальтно-бетонное покрытие, 3,9 — песчано-гравийное). Также в лидерах — Опочецкий и Новосокольнический районы, в них отремонтируют 7,77 и 7,1 км дорог соответственно. В соответствии с представленным планом, ремонт дорог в 2018 году пока не запланирован в Новоржевском и Пушкиногорском районах. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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