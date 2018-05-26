Ещё
На Южный Урал возвращается зима
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Южный Урал возвращается зима 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Челябинскую область возвращается зима.
По прогнозу Челябинского Гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 27 июня, и утром понижение температуры в отдельных районах области до — 5 и заморозки на почве. Возможно образование инея. Похолодание будет сопровождаться сильными дождями и порывистым ветром.
По сообщению синоптиков, в ночь на 26 мая в области температура понижалась до — 2 градусов. В воскресенье и начале следующей недели на севере региона ожидаются проливные дожди с грозами. А скорость ветра усилится до 20 метров в секунду. Это соответствует 62-74 км/час и 8-баллам по шкале Бофорта.
Ненастная и прохладная погода простоит на территории Южного Урала всю следующие неделю. Дневные температуры не превысят +16 градусов, и все время будет лить дождь.
АиФ: последние новости
В Челябинске готовятся к новому шторму Предупреждение о сильном ветре на Южном Урале продлено до 22 мая МЧС Челябинской области объявило штормовое предупреждение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вернет Турции 1 млрд170
Украине пригрозили «красной карточкой и удалением»461
Китай и Европа обойдутся без США155
Названа причина развода Шнурова c Матильдой41
Путин успокоил испугавшихся иностранцев26
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Политика
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение