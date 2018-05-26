На Южный Урал возвращается зима

По прогнозу Челябинского Гидрометцентра, в ночь на воскресенье, 27 июня, и утром понижение температуры в отдельных районах области до — 5 и заморозки на почве. Возможно образование инея. Похолодание будет сопровождаться сильными дождями и порывистым ветром.

По сообщению синоптиков, в ночь на 26 мая в области температура понижалась до — 2 градусов. В воскресенье и начале следующей недели на севере региона ожидаются проливные дожди с грозами. А скорость ветра усилится до 20 метров в секунду. Это соответствует 62-74 км/час и 8-баллам по шкале Бофорта.

Ненастная и прохладная погода простоит на территории Южного Урала всю следующие неделю. Дневные температуры не превысят +16 градусов, и все время будет лить дождь.