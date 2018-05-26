Опубликованы кадры пожара в удмуртской колонии

Цех деревообработки загорелся в удмуртской колонии №7 под Ижевском . Здание вспыхнуло в селе Азино Завьяловского района. Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

Инцидент зафиксировали 26 мая около 14:30. Осужденные, находящиеся в цехе в момент возгорания, были эвакуированы. Возгорание уже потушено. Обошлось без жертв и пострадавших.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Загорелась кровля цеха. На месте ЧС работали 41 человек и 11 единиц техники. Причины возникновения огня устанавливаются.