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Опубликованы кадры пожара в удмуртской колонии
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Опубликованы кадры пожара в удмуртской колонии 

360tv.ru 14 минут назад
Цех деревообработки загорелся в удмуртской колонии №7 под Ижевском. Здание вспыхнуло в селе Азино Завьяловского района. Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.
Инцидент зафиксировали 26 мая около 14:30. Осужденные, находящиеся в цехе в момент возгорания, были эвакуированы. Возгорание уже потушено. Обошлось без жертв и пострадавших.
Площадь пожара составила 900 квадратных метров. Загорелась кровля цеха. На месте ЧС работали 41 человек и 11 единиц техники. Причины возникновения огня устанавливаются.
Ранее крупный пожар в частном доме Красноярска унес жизни четырех человек, в том числе ребенка. Инцидент произошел в Октябрьском районе города около 01:00 по местному времени.
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