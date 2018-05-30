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Спасатели извлекли женщину из-под бетонной плиты на стройке в Москве
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Задержан помощник Лукашенко

Спасатели извлекли женщину из-под бетонной плиты на стройке в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.
Инцидент произошёл на стройке возле Савёловского вокзала в центре Москвы. На женщину упала бетонная плита.
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