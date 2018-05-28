Ростуризм призвал россиян на Кубе следить за метеосводками из-за урагана «Альберто»

По сообщениям СМИ, власти Кубы в минувшие выходные эвакуировали более 5 тыс. человек из-за субтропического шторма «Альберто», обрушившегося на западную и центральную части страны. Из-за проливных дождей подтоплены низменности в провинциях Артемиса, Матансас, Пинар-дель-Рио, Санта-Клара и Санкти-Спиритус.

Уточняется, что по данным департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России, информации о российских туристах, находившихся в вышеперечисленных районах Кубы, не поступало.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на Кубу, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на Кубе, следить за метеосводками, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей», — говорится в сообщении.