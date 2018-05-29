На Кубе около 13 тысяч человек эвакуировалы из-за шторма «Альберто»

МОСКВА , 29 мая — РИА Новости . Почти 13 тысяч человек на Кубе были вынуждены покинуть свои дома из-за субтропического шторма «Альберто», передает агентство Prensa Latina. Ранее сообщалось о 5 тысячах эвакуированных. Как сообщает агентство, наибольший урон вызванные штормом сильные ливни нанесли центральным и западным провинциям страны. Союз железных дорог «Железные дороги Кубы» сообщил об отмене пассажирских перевозок на национальном уровне. Автобусная компания Omnibus Nacionales также отменила перевозки в центральной части страны. Речь идет о провинциях Сьенфуэгос , Вилья-Клара и Санкти-Спиритус, с территории которых были эвакуированы 11 тысяч человек. Еще по меньшей мере 2,3 тысячи человек были вынуждены покинуть дома в провинции Матансас на западе страны. Раннее сообщалось, что в понедельник субтропический шторм «Альберто» обрушился на побережье Флориды. В результате непогоды погибли два человека. Позднее Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что шторм ослаб до уровня тропической депрессии.