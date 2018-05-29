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На Кубе эвакуировали 11 тысяч человек из-за урагана «Альберто»
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На Кубе эвакуировали 11 тысяч человек из-за урагана «Альберто» 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
На Кубе из-за последствий урагана «Альберто» эвакуировали не менее 11 тысяч человек, сообщает Prensa Latina со ссылкой на местные власти.
Уточняется, что из-за ливней, вызванных ураганом, в регионе началась паника. Союз железных дорог Кубы объявил об отмене пассажирских перевозок на национальном уровне до тех пор, пока их не станет возможным возобновить. Автомобильные перевозки также были приостановлены.
Ранее сообщалось, что в Северной Каролине два человека погибли из-за тропического шторма «Альберто», который достиг побережья США.
Из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в котором находились двое пассажиров.
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