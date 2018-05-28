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Более 5 тыс. человек эвакуированы на Кубе из-за шторма «Альберто»
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Более 5 тыс. человек эвакуированы на Кубе из-за шторма «Альберто» 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Суть Событий
ГАВАНА, 28 мая. /ТАСС/. Более пяти тыс. человек эвакуированы на Кубе из-за субтропического шторма «Альберто» в Мексиканском заливе. Об этом сообщило в воскресенье кубинское телевидение.
В выходные на Кубу, в особенности на западную и центральную части страны, обрушились мощные ливни. Это вызвало резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах и привело к подтоплению низменных районов в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матансас, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус.
Властям пришлось увеличить сброс воды из находящегося в провинции Санкти-Спиритус водохранилища Саса — самого крупного в стране.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало, но серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным культурам.
Как сообщил кубинский Институт метеорологии, сильные дожди будут идти на острове еще как минимум сутки.
По последним оценкам американского Национального центра по наблюдению за ураганами, «Альберто» находится примерно в 200 километрах к западу от побережья штата Флорида. Шторм движется в северном направлении со скоростью 20 км/ч. Ранее власти Алабамы, Миссисипи и Флориды объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с приближением «Альберто», сформировавшимся в Карибском море.
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