На Шри-Ланке число погибших из-за ливней увеличилось до 19 

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Число погибших из-за сильных ливней и шторма на Шри-Ланке увеличилось до 19 человек, более 128 тысяч пострадали, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление представителя Центра ликвидации последствий стихийных бедствий страны Прадипа Кодиппили (Pradeep Kodippili).
Ранее сообщалось об 11 погибших.
По словам Кодиппили, более 55 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, из-за непогоды были повреждены более четырех тысяч домов.
На Шри-Ланке начался ежегодный период муссонных дождей. Метеорологические службы страны сообщают, что количество осадков в некоторых районах может превысить 150 миллиметров.