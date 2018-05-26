На Шри-Ланке число погибших из-за ливней увеличилось до 19

Ранее сообщалось об 11 погибших.

По словам Кодиппили, более 55 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, из-за непогоды были повреждены более четырех тысяч домов.

На Шри-Ланке начался ежегодный период муссонных дождей. Метеорологические службы страны сообщают, что количество осадков в некоторых районах может превысить 150 миллиметров.