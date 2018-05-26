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Рабочих эвакуируют с Новой Голландии в Петербурге из-за повреждения газовой трубы
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Рабочих эвакуируют с Новой Голландии в Петербурге из-за повреждения газовой трубы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуируют рабочих, занимающихся восстановлением одного из зданий на острове Новая Голландия в центре Санкт-Петербурга из-за повреждения газовой трубы, сообщили ТАСС в пресс— службе городского управления МЧС.
"Геодезисты при проведении земляных работ повредили трубу газовую 315 мм, «Петербурггаз» работает на месте, и сотрудники МЧС вместе с ними рабочих эвакуируют из ремонтируемого здания", — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что речь идет о трубе среднего давления. Посетители общественного пространства, расположенного на острове, не эвакуируются, угрозы для них нет.
Новая Голландия — остров в центре Петербурга, во второй половине XVIII — начале XIX вв. на острове был возведен комплекс складских зданий из красного кирпича. В советское время остров был закрытой зоной. В 2016 году на острове открылось общественное пространство, ставшее одним из популярных туристических мест в Петербурге.
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