Сильный ветер в Челябинске повалил дерево на автомобиль

В субботу, 26 мая, сильный ветер с порывами до 20 м/с уронил тополь на иномарку, припаркованную неподалёку от областной ГИББД.

Непогода в Челябинской области сохранится как минимум до понедельника. Сегодня МЧС продлило штормовое предупреждение до 27 мая в связи с сильным ветром 15–20 м/с.

По данным синоптиков Челябинского гидрометцентра, сегодня ночью ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. В горах и низинах похолодает до -5, в остальных районах будет +3… -2. Ветер северо-западный, западный 7–12 м/с, отдельные порывы ночью до 12–17 м/с, завтра днем ветер усилится до 15–20 м/с. В воскресенье потеплеет до +15… +20, переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и днём в понедельник синоптики прогнозируют небольшие и умеренные дожди, на севере до сильных, а также грозы. В областном центре завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью возможны заморозки. Завтра днём +17… +19. Ветер с порывами до 12–17 м/с. Первый день рабочей недели будет дождливым. Температура воздуха +12… +14.

На прошлой неделе штормовой ветер повалил дерево на парковке, расположенной у ресторана «Журавлина». Ствол упал на машину и оборвал провод.