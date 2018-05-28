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В ДНР заявили о восстановлении электроснабжения 120 населенных пунктов
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В ДНР заявили о восстановлении электроснабжения 120 населенных пунктов 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Русская Весна
ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. Энергетики за два дня восстановили электроснабжение 120 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, обесточенных из-за сильного ветра, сообщили в понедельник в Минугля и энергетики ДНР.
Ранее МЧС ДНР предупреждало об усилении ветра до 15-20 метров в секунду в субботу и воскресенье.
"За прошедшие выходные энергетики стабилизировали электроснабжение, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий. В течение 26 и 27 мая бригады предприятия вернули свет в дома более 42,5 тысяч жителей в 120 населенных пунктах республики, обесточенных частично или полностью из-за штормового ветра", — говорится в сообщении пресс-службы Минугля и энергетики ДНР.
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