В ДНР заявили о восстановлении электроснабжения 120 населенных пунктов

ДОНЕЦК , 28 мая — РИА Новости . Энергетики за два дня восстановили электроснабжение 120 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, обесточенных из-за сильного ветра, сообщили в понедельник в Минугля и энергетики ДНР.

Ранее МЧС ДНР предупреждало об усилении ветра до 15-20 метров в секунду в субботу и воскресенье.

"За прошедшие выходные энергетики стабилизировали электроснабжение, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий. В течение 26 и 27 мая бригады предприятия вернули свет в дома более 42,5 тысяч жителей в 120 населенных пунктах республики, обесточенных частично или полностью из-за штормового ветра", — говорится в сообщении пресс-службы Минугля и энергетики ДНР.