Стихия в Оренбурге: ветер ломает деревья и автобусные остановки

Оренбурге второй день бушует стихия. Ветер с порывами до 20 м/с, пришедший к нам с циклоном минувшим вечером, продолжает приносить неудобства и местами разрушения.

Горожане в соцсетях делятся фотографиями упавших деревьев и поврежденных остановочных пунктов в разных частях города. В частности, крупное дерево упало возле жилого дома по проспекту Братьев Коростелевых. Еще один сигнал о крупных упавших ветках был по улице Брестской. Также в Степном ветер повредил остановочный пункт. На Просторной дерево упало совсем близко к дороге, затруднив движение автомобилей.

По прогнозам синоптиков, сильный порывистый ветер сохранится и в воскресенье. Напомним, в Оренбурге даже пришлось отменить традиционный «Весенний бал» выпускников. Стихия разыгралась не на шутку на улицах города.