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Стихия в Оренбурге: ветер ломает деревья и автобусные остановки
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Стихия в Оренбурге: ветер ломает деревья и автобусные остановки 

ProOren 2 часа назад
В Оренбурге второй день бушует стихия. Ветер с порывами до 20 м/с, пришедший к нам с циклоном минувшим вечером, продолжает приносить неудобства и местами разрушения.
Горожане в соцсетях делятся фотографиями упавших деревьев и поврежденных остановочных пунктов в разных частях города. В частности, крупное дерево упало возле жилого дома по проспекту Братьев Коростелевых. Еще один сигнал о крупных упавших ветках был по улице Брестской. Также в Степном ветер повредил остановочный пункт. На Просторной дерево упало совсем близко к дороге, затруднив движение автомобилей.
По прогнозам синоптиков, сильный порывистый ветер сохранится и в воскресенье. Напомним, в Оренбурге даже пришлось отменить традиционный «Весенний бал» выпускников. Стихия разыгралась не на шутку на улицах города.
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