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На территории колонии в Удмуртии возник пожар на площади более 650 кв. м
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В Новой Москве объявлен план "Перехват"

На территории колонии в Удмуртии возник пожар на площади более 650 кв. м 

ТАСС 15 минут назад
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Пожар произошел на территории исправительной колонии в Удмуртии. Как сообщили в Центральном региональном центре МЧС, площадь пожара составляет 650 кв. м.
"Данных о пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
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