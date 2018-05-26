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На территории колонии в Удмуртии возник пожар на площади более 650 кв. м
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На территории колонии в Удмуртии возник пожар на площади более 650 кв. м
ТАСС
15 минут назад
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МОСКВА
, 26 мая. /
ТАСС
/. Пожар произошел на территории
исправительной колонии
в
Удмуртии
. Как сообщили в Центральном региональном центре МЧС, площадь пожара составляет 650 кв. м.
"Данных о пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
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