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В Слободском сгорела хозяйственная постройка: раньше в ней находился гараж для мотоциклов
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В Слободском сгорела хозяйственная постройка: раньше в ней находился гараж для мотоциклов 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В пятницу, 25 мая, в Слободском произошел пожар в хозяйственной постройке.
Огонь вспыхнул в помещении около 18 часов. Как рассказали местные жители, в помещении раньше находился гараж для мотоциклов. В момент пожара транспорта в нем не было.
«По улице Вятский тракт произошел пожар в неэксплуатируемом здании. В результате сгорела кровля, обгорели стены изнутри и снаружи по всей площади. Для тушения пожара привлекались 10 человек, 4 единицы техники от МЧС», — сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
Фото — progorod43.ru
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