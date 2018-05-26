В Слободском сгорела хозяйственная постройка: раньше в ней находился гараж для мотоциклов

В пятницу, 25 мая, в Слободском произошел пожар в хозяйственной постройке.

Огонь вспыхнул в помещении около 18 часов. Как рассказали местные жители, в помещении раньше находился гараж для мотоциклов. В момент пожара транспорта в нем не было.

«По улице Вятский тракт произошел пожар в неэксплуатируемом здании. В результате сгорела кровля, обгорели стены изнутри и снаружи по всей площади. Для тушения пожара привлекались 10 человек, 4 единицы техники от МЧС », — сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

Фото — progorod43.ru