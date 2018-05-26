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На выезде из Ростова пылает камыш и мусор
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На выезде из Ростова пылает камыш и мусор 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 26 мая, в районе улице Луговой, недалеко от Западного моста, произошёл серьезный пожар. На 500-та квадратных метрах загорелся камыш и мусор. Клубы черного дыма видны далеко вокруг.
Очевидцы предположили, что горит нефтепровод. Но эту информации в областном МЧС не подтвердили.
Дым виден практически со всех концов Западного
— На месте работает 13 человек и три спецмашины. Угрозы распространения огня нет. Жертв и погибших нет, — прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.
В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании поступил в пожарную часть около 11-ти часов утра.
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