На выезде из Ростова пылает камыш и мусор

Сегодня, 26 мая, в районе улице Луговой, недалеко от Западного моста, произошёл серьезный пожар. На 500-та квадратных метрах загорелся камыш и мусор. Клубы черного дыма видны далеко вокруг.

Очевидцы предположили, что горит нефтепровод. Но эту информации в областном МЧС не подтвердили.

Дым виден практически со всех концов Западного

— На месте работает 13 человек и три спецмашины. Угрозы распространения огня нет. Жертв и погибших нет, — прокомментировали в пресс-службе регионального МЧС.

В ведомстве уточнили, что сигнал о возгорании поступил в пожарную часть около 11-ти часов утра.