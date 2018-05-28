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В Самарской области при пожаре в частном доме погибли два человека
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В Самарской области при пожаре в частном доме погибли два человека 

63.ru 41 минуту назад
Фото: 63.ru
В Самарской области произошло ЧП. В селе Новодевичье Шигонского района загорелся частный дом. Об этом 63.ru сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
— В воскресенье, 27 мая, в 1:33 огонь охватил площадь 48 квадратных метров. На месте работали 4 пожарных и 2 единицы техники, — уточнили в экстренном ведомстве. — С пламенем удалось справиться в 1:50.
Причина возгорания и ущерб от него устанавливаются. Но, по словам источника, знакомого с ситуацией, уже сейчас известно, что пожар унес жизни двух местных жителей — 70-летней женщины и 33-летнего мужчины.
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