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Крупный пожар: в Самарской области сгорели постройки во дворе частного дома
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Крупный пожар: в Самарской области сгорели постройки во дворе частного дома 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В ночь на субботу, 26 мая, в Самарской области произошел крупный пожар. В селе Красные дома загорелись постройки во дворе частного дома на улице Школьной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Площадь пожара составила 300 кв.метров.
— На тушение возгорания выезжали 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Пожар локализовали в 22:31, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.
На ликвидацию огня пожарно-спасательным подразделениям потребовалось 40 минут. Причина возгорания и ущерб от него устанавливается.
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