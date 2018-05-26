Крупный пожар: в Самарской области сгорели постройки во дворе частного дома

На ликвидацию огня пожарно-спасательным подразделениям потребовалось 40 минут. Причина возгорания и ущерб от него устанавливается.

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