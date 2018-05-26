В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за дождя, града и ветра

МАХАЧКАЛА , 26 мая. / ТАСС /. Главное управление МЧС по Дагестану объявило штормовое предупреждение из-за сильного дождя, града и грозы, которые ожидаются в республике в ближайшие сутки.

"Во второй половине дня 26 мая и в ночь на 27 мая по районам Дагестана местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, в горных районах с градом, шквалистое усиление ветра до 20-24 метров в секунду. На реках — подъемы воды до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема", — сказал в субботу представитель пресс-службы ведомства.

По его словам, силы и средства главного управления МЧС России по Дагестану готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

В связи с таким прогнозом спасатели просят население быть предельно осторожным. Ранее, 21 мая, ливни с градом в Акушинском и Левашинском районах Дагестане нанесли ущерб 80 га сельхозугодий и частично повредили около 2 км сельских дорог.