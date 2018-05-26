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В Омане во время тропического циклона погиб ребенок
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В Омане во время тропического циклона погиб ребенок 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Один ребенок погиб в результате тропического циклона «Макуну» в Омане, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление оманских властей.
Как ранее отмечалось, циклон обрушился на провинцию Дофар в Омане и влечет за собой ливневые дожди. Ранее сообщалось, что число людей, пропавших на острове Сокотра из-за вызванной тропическим циклоном «Макуну» непогоды, увеличилось до 40 человек.
"Власти Омана заявили о гибели 12-летней девочки, скончавшейся от ран в результате столкновения со стеной дома от сильных ветров, сопровождающих циклон", — говорится в сообщении телеканала.
В настоящее время циклон сместился в сторону южной оманской провинции Дофар, его «отголоски» в пятницу вечером дошли до столицы Омана Маската, где идут проливные дожди, сопровождаемые сильными порывами ветра.
Метеорологическая служба Саудовской Аравии предупредила, что с раннего утра субботы циклон может достигнуть отдельных районов королевства, в частности, на востоке и на юге страны, где пройдут ливни, а скорость ветра может превышать 20 метров в секунду, из-за чего в воздухе будет много пыли и песка.
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