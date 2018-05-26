В Омане во время тропического циклона погиб ребенок

МОСКВА , 26 мая — РИА Новости . Один ребенок погиб в результате тропического циклона «Макуну» в Омане , сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление оманских властей.

Как ранее отмечалось, циклон обрушился на провинцию Дофар в Омане и влечет за собой ливневые дожди. Ранее сообщалось, что число людей, пропавших на острове Сокотра из-за вызванной тропическим циклоном «Макуну» непогоды, увеличилось до 40 человек.

"Власти Омана заявили о гибели 12-летней девочки, скончавшейся от ран в результате столкновения со стеной дома от сильных ветров, сопровождающих циклон", — говорится в сообщении телеканала.

В настоящее время циклон сместился в сторону южной оманской провинции Дофар, его «отголоски» в пятницу вечером дошли до столицы Омана Маската , где идут проливные дожди, сопровождаемые сильными порывами ветра.