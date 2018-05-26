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В Омане число жертв циклона «Макуну» выросло до четырех
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В Омане число жертв циклона «Макуну» выросло до четырех 

РИА Новости 1 час назад
ДОХА, 26 мая — РИА Новости. Четыре человека погибли в Омане в результате последствий тропического циклона «Макуну», сообщает в субботу национальный комитет гражданской обороны.
Ранее сообщалось о трех жертвах.
"Число смертельных случаев из-за циклона «Макуну», который обрушился на султанат Оман, возросло до четырех", — говорится в сообщении комитета в социальной сети.
Погибшие проживали в южной оманской провинции Дофар.
Несмотря на то что стихия в субботу пошла на спад, оманская полиция по-прежнему призывает жителей не покидать дома, пока коммунальные службы не расчистят дороги и не восстановят дорожное движение, а также до нормализации погоды.
В пятницу циклон обрушился на южные районы султаната Омана после того, как от него пострадал йеменский архипелаг Сокотра, где до сих пор считаются погибшими 40 человек.
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