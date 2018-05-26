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В Ярославской области за ночь сгорели два дома
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В Ярославской области за ночь сгорели два дома 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Около полуночи в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что в Ярославском районе в садоводческом товариществе «Лазурный» загорелся частный дом.
За 17 минут пожарным удалось локализовать огонь, а в два часа ночи пожар полностью потушили. Огонь уничтожил дачный дом площадью 25 квадратных метров.
В 2:47 дом загорелся в Пошехонье на улице Загородная.
Пожар потушили чуть больше чем за час, но дом спасти не удалось.
— В результате пожара уничтожен дом площадью 64 квадратных метра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Люди в пожарах не пострадали.
Вчера крупный пожар произошел в магазине стройматериалов на Всполинском поле.
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