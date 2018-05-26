В Ярославской области за ночь сгорели два дома

Около полуночи в дежурную смену МЧС поступило сообщение о том, что в Ярославском районе в садоводческом товариществе «Лазурный» загорелся частный дом.

За 17 минут пожарным удалось локализовать огонь, а в два часа ночи пожар полностью потушили. Огонь уничтожил дачный дом площадью 25 квадратных метров.

В 2:47 дом загорелся в Пошехонье на улице Загородная.

Пожар потушили чуть больше чем за час, но дом спасти не удалось.

— В результате пожара уничтожен дом площадью 64 квадратных метра, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области . — Люди в пожарах не пострадали.

Вчера крупный пожар произошел в магазине стройматериалов на Всполинском поле.