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В Эстонии третий день тушат пожар на военном полигоне
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В Эстонии третий день тушат пожар на военном полигоне 

Газета.Ru 12 минут назад
Эстонские спасатели продолжают сражаться с пожаром на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии у села Пала, который продолжается с 25 мая, передает РИА «Новости».
В Спасательном департаменте республики сообщили, что спасателям удалось предотвратить распространение огня за пределы 50 гектаров.
Пожар произошел из-за того, что загорелся молодой лес и почва на соседних участках. К вечеру пятницы пожар охватил 15 гектаров территории полигона. В субботу площадь возгорания составила 50 гектаров.
Работой над ликвидацией возгорания занимаются спасательные команды, военнослужащие со спасательной техников и добровольцы. С воздуха им помогает самолет Сил обороны. По словам спасателей, опасности для жителей соседних населенных пунктов нет.
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