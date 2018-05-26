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В Эстонии горит центральный полигон
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В Эстонии горит центральный полигон 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Русская Весна
На центральном полигоне в Эстонии произошел пожар. В его тушении принимают участие военнослужащие сил обороны, а также добровольные спасатели.
Как уточняется, сигнал о пожаре на центральном полигоне и взрывах поступил из села Пала волости Куусалу в центр тревоги в 13:54 по местному времени в пятницу, 25 мая.
Огонь распространялся быстро, горели почва и молодой лес, дым распространился на близлежащие территории, передает агентство «Интерфакс». Общая площадь пожара составляет 15 гектаров. Для ведения разведки использовали беспилотник спасательного департамента. В тушении пожара, кроме спасателей, также участвуют военнослужащие со спасательной техникой, добровольцы и самолет сил обороны.
Руководитель спасательных работа Андрус Аасмяэ подчеркнул, что угрозы для местных жителей нет. Работы по тушению возгорания будут продолжаться в субботу, 26 мая.
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