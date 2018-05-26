В Эстонии горит центральный полигон

На центральном полигоне в Эстонии произошел пожар. В его тушении принимают участие военнослужащие сил обороны, а также добровольные спасатели.

Как уточняется, сигнал о пожаре на центральном полигоне и взрывах поступил из села Пала волости Куусалу в центр тревоги в 13:54 по местному времени в пятницу, 25 мая.

Огонь распространялся быстро, горели почва и молодой лес, дым распространился на близлежащие территории, передает агентство «Интерфакс» . Общая площадь пожара составляет 15 гектаров. Для ведения разведки использовали беспилотник спасательного департамента. В тушении пожара, кроме спасателей, также участвуют военнослужащие со спасательной техникой, добровольцы и самолет сил обороны.

Руководитель спасательных работа Андрус Аасмяэ подчеркнул, что угрозы для местных жителей нет. Работы по тушению возгорания будут продолжаться в субботу, 26 мая.