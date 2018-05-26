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Девять человек погибли при пожаре в центре содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Бразилии
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Девять человек погибли при пожаре в центре содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Бразилии 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Бразилиа, 25 мая /Синьхуа/ — В пятницу в одном из центров содержания для несовершеннолетних правонарушителей в городе Гояния /административный центр центрального бразильского штата Гояс/ произошел пожар, в результате погибли девять человек и еще один получил ранения. Об этом заявили местные пожарные.
По информации противопожарной службы, около 11:30 по местному времени пожарные выехали на место происшествия. Причиной пожара стало возгорание матраца, который подожгли заключенные центра. В настоящее время погибли девять человек и еще один получил ранения.
Правительство штата Гояс проведет расследование пожара совместно с противопожарной службой и полицией. —0—
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