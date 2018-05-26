Ураган надвигается на Кубу, Мексику и Флориду 

Субтропический шторм «Альберто» движется по северо-западной части Карибского моря. На данный момент скорость движения шторма составляет около 64 км в час. От стихии может пострадать полуостров Юкатан, западная часть Кубы, штат Флорида и северо-восточное побережье Мексиканского залива. Ожидается, что сильные ливни обрушатся на выходных из-за шторма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого расположена в Майами (штат Флорида).
Напомним. что природные катаклизмы происходят и в России. Так, например, 20 мая сотрудники МЧС Крыма, со ссылкой на данные «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сообщают о надвигающемся ненастье. Сегодня, 20 мая, во второй половине ожидаются на поуострове обильные ливни, грозы и град. Ветер будет достигать 22 метров в секунду.
Сильный шквалистый ветер сорвал крышу больницы в селе Парабель Томской области. Также вместе с этим без света остались почти пять тысяч жителей района. В результате порывов ветра до 25 метров в секунду ночью в субботу, 19 мая, была сорвана крыша со здания центральной районной больницы в Парабели, площадь составляет 500 квадратных метров. На месте работают 15 человек и четыре единицы техники. Никто не пострадал