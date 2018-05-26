Ещё
В одном из штатов Мексики убили более 60 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В одном из штатов Мексики убили более 60 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В мексиканском штате Гуанахуато за неделю были убиты как минимум 62 человека. передает РИА «Новости».
Уточняется, что в городе Саламанка накануне было обнаружено 11 тел. Они были расчленены и упакованы в черные пластиковые пакеты.
Кроме того, в городе Селайя пять человек были застрелены в ресторане во время обеда, включая хозяина заведения. Четыре человека также были застрелены в городе Ирапуато.
Штат Гуанахуато является предметом спора нескольких наркокартелей за контроль над территорией. В ряде случаев убийцы оставляли рядом с телами жертв так называемые «наркопослания» с угрозами в адрес конкурентов.
Ранее сообщалось, что субтропический шторм «Альберто» движется по северо-западной части Карибского моря в сторону Мексики.
Газета.Ru: последние новости
Увеличилось число жертв авиакатастрофы на Кубе Частный самолет разбился в Гондурасе Частный дом вспыхнул в подмосковном Красногорске
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде призвали восстановить сотрудничество с РФ60
Наглость Волочковой стала причиной скандала79
США оценили мощь залпа подлодки «Юрий Долгорукий»362
Матильда Шнурова прокомментировала развод‍40
Путин пошутил о «российском агенте» Джонсоне32
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение