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Вертолет совершил жесткую посадку в США
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Вертолет совершил жесткую посадку в США 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Вертолет компании Northwest Helicopters совершил аварийную посадку из‐за неисправности на аэродроме Олимпия в штате Вашингтон. В результате инцидента пилот и механик получили ранения, сообщает телеканал «360».
Отмечается, что жесткая посадка вертолета произошла через несколько секунд после взлета.
Вертолет использовался для тушения пожаров. Известно, что при взлете пилот заметил неисправности с рулевым винтом на хвостовой балке, после им был заглушен двигатель и совершена аварийная посадка с высоты порядка 60 метров.
По словам владельца авиакомпании Northwest Helicopters Брайана Рейнолдса, о том, что произошло что-то серьезное, он понял после того, как заметил, что хвостовой винт был неподвижен.
Также он добавил, что в экстренных условиях пилот вертолета действовал четко в соответствии с инструкцией.
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