Вертолет совершил жесткую посадку в США

Вертолет компании Northwest Helicopters совершил аварийную посадку из‐за неисправности на аэродроме Олимпия в штате Вашингтон. В результате инцидента пилот и механик получили ранения, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что жесткая посадка вертолета произошла через несколько секунд после взлета.

Вертолет использовался для тушения пожаров. Известно, что при взлете пилот заметил неисправности с рулевым винтом на хвостовой балке, после им был заглушен двигатель и совершена аварийная посадка с высоты порядка 60 метров.

По словам владельца авиакомпании Northwest Helicopters Брайана Рейнолдса, о том, что произошло что-то серьезное, он понял после того, как заметил, что хвостовой винт был неподвижен.

Также он добавил, что в экстренных условиях пилот вертолета действовал четко в соответствии с инструкцией.