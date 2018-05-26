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В США при жесткой посадке вертолета пострадали два человека
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В США при жесткой посадке вертолета пострадали два человека 

Российская Газета 38 минут назад
В результате жесткой посадки вертолета в американском штате Вашингтон пострадали два человека. Инцидент произошел на аэродроме Олимпия. Винтокрылая машина, которую используют для тушения пожаров, взлетела и продержалась в воздухе не более десяти секунд.
"Я заметил, что рулевой винт на хвостовой балке неподвижен, и понял, что случилось что-то серьезное", — рассказал очевидец Брайян Рейнолдс. Пилот, обнаружив неисправность, заглушил двигатель и вернул вертолет на землю с высоты примерно 60 метров.
При падении разбилось стекло в кабине, сообщает ТАСС. Летчик и механик получили небольшие травмы.
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