15 самолетов не могут покинуть пределы столичных аэропортов

Только один аэропорт продолжает работать по штатному расписанию.

В ночь с пятницы на субботу, 25-26 мая, вылет 15 рейсов из аэропортов столицы задержан или отменен. Информация предоставлена согласно сервису «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 00:10 по московскому времени, в столичном аэропорту пределы воздушной гавани "Домодедово" не могут покинуть 9 самолетов, 6 из них задержано, а вылет 3 отменен вовсе, а в аэропорту «Шереметьево» отложен вылет 6 рейсов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как правильно упаковать вещи в чемодан, чтобы они поместились

Привокзальную площадь аэропорта Внуково отремонтируют к чемпионату мира по футболу

Пассажирам вернут курилки