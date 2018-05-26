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15 самолетов не могут покинуть пределы столичных аэропортов
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15 самолетов не могут покинуть пределы столичных аэропортов 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Только один аэропорт продолжает работать по штатному расписанию.
В ночь с пятницы на субботу, 25-26 мая, вылет 15 рейсов из аэропортов столицы задержан или отменен. Информация предоставлена согласно сервису «Яндекс. Расписания».
Так, по состоянию на 00:10 по московскому времени, в столичном аэропорту пределы воздушной гавани "Домодедово" не могут покинуть 9 самолетов, 6 из них задержано, а вылет 3 отменен вовсе, а в аэропорту «Шереметьево» отложен вылет 6 рейсов.
Отмечается, что аэропорт «Внуково» продолжает работать в штатном режиме.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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