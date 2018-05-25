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Частный самолет разбился в Гондурасе
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Частный самолет разбился в Гондурасе 

Газета.Ru 1 час назад
В аэропорту столицы Гондураса, города Тегусигальпы, разбился частный самолет, летевший из США, сообщает телеканал «360».
На фотографиях и роликах видно, что самолет развалился на несколько частей и вспыхнул. На место происшествия оперативно прибыли команды пожарных и спасателей.
Выяснилось, что авиасудно прилетело в Гондурас из американского города Остин, штат Техас.
Всего на борту находились девять человек — семь пассажиров и два члена экипажа. Как сообщают местные СМИ, пострадали пять человек. По счастливой случайности, обошлось без жертв. Однако официальной информации пока не поступало.
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