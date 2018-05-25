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Спасатели эвакуировали 14 человек из горящего дома в Подмосковье
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Спасатели эвакуировали 14 человек из горящего дома в Подмосковье 

Газета.Ru 1 час назад
Четырнадцать человек эвакуировали из‐за пожара в квартире 17‐этажного жилого дома, передает телеканал «360».
Возгорание произошло в Солнечногорском районе Московской области, сообщили в региональном управлении МЧС
Сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Солнечногорский муниципальный район, деревня Андреевка, дом 44 поступило на пульт спасателей в 16:00. На место происшествия немедленно отправились пожарные расчеты.
В 16:21 огонь был локализован. В 16:32 спасатели отчитались о ликвидации огня.
Огонь успел распространиться на площади в 25 квадратных метров. На месте происшествия работали 6 единиц техники и 23 человека личного состава. В ходе ликвидации пожара из дома были эвакуированы 14 человек, уточнили в МЧС.
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