Спасатели эвакуировали 14 человек из горящего дома в Подмосковье

Четырнадцать человек эвакуировали из‐за пожара в квартире 17‐этажного жилого дома, передает телеканал «360».

Сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Солнечногорский муниципальный район, деревня Андреевка, дом 44 поступило на пульт спасателей в 16:00. На место происшествия немедленно отправились пожарные расчеты.

В 16:21 огонь был локализован. В 16:32 спасатели отчитались о ликвидации огня.

Огонь успел распространиться на площади в 25 квадратных метров. На месте происшествия работали 6 единиц техники и 23 человека личного состава. В ходе ликвидации пожара из дома были эвакуированы 14 человек, уточнили в МЧС.