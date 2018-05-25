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Более 100 км дорог отремонтируют в Раменском районе до конца года
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Более 100 км дорог отремонтируют в Раменском районе до конца года 

Агентство «Москва» 48 минут назад
В Раменском районе до конца 2018 г. отремонтируют свыше 100 км дорог, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В текущем году в Раменском районе будет выполнен ремонт 23 участков региональной сети автодорог общей протяженностью порядка 70 км и 54 участков муниципальных автодорог протяженностью 38 км с привлечением субсидий из регионального дорожного фонда. В этом году субсидия на ремонт муниципальных дорог в Раменском районе составила 171 млн руб.», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.
В пресс-службе добавили, что по итогам голосования на портале «Добродел» в Раменском районе будет отремонтировано 10 участков на региональной дорожной сети.
Кроме того, по итогам народного голосования будет выполнен ремонт восьми участков муниципальных автодорог: дер. Бояркино, ул. Центральная (2,59 км), село Бисерево, ул. Центральная (0,75км), пос. Ильинский, ул. Советская (0,29 км), Раменский, ул. Гостица (1,05 км), пос. Родники, ул. Озерная (0,60 км), дорога в дер. Трошково (0,25 км), пос. Рылеево, автодорога от ММК — Нащекино до дер. Патрикеево (1,11 км), дер. Шевлягино, ул. Молодежная (0,4км).
В настоящее время на участке дороги «Москва — Егорьевск — Тума-Касимов» с 11,3 км по 16,3 км и в Раменском на Северном шоссе с 0 км по 0,8 км ведутся работы по фрезерованию и устройству нового дорожного полотна.
«В рамках подготовки к проведению ЧМ-2018 в Раменском районе отремонтировано три участка автодорог. Так, работы завершились в Раменском на ул. Народная с 0 км по 0,5 км, ул. Чугунова с 0,9 км по 1,7 км и автодорога «Кратово — Хрипань» с 0 км по 5,7 км. На сегодняшний день на объектах в полном объеме выполнено устройство асфальтобетонного покрытия», — отмечается в материале.
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