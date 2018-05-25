«Вас послало нам небо»: на Сицилии вспоминают подвиг русских моряков

На Сицилии вспоминают подвиг российских моряков: 110 лет назад экипажи кораблей Императорского флота пришли на помощь жителям города Мессина, разрушенного землетрясением. Тогда наши матросы извлекли из-под завалов более двух тысяч человек. И вот в Мессине прошла торжественная церемония, в которой приняли участие моряки с российского судна «Адмирал Владимирский».

Ну, кто от таких приглашений отказывается? Подняться борт корабля ВМФ России . Адмирал Де Феличе на борту «Адмирала Владимирского»: экскурсию командующему группировкой военно-морских сил на Сицилии проводит лично капитан.

К берегам Сицилии наш военный корабль повернул, закончив миссию в Индийском океане. 157 суток в походе: экспедиция важная, под эгидой Юнеско, но главное и очень личное дело у русских моряков — все-таки здесь, в Мессине.

Русский военный корабль на подходе? Готовится бросить якорь? Мессина сразу же выделяет почетные, центральные места — чтобы весь город видел! То, что сделали русские моряки 110 лет назад, здесь хорошо помнят. Когда Мессину тряхнуло, наши первыми зашли в порт, не дожидаясь приказа.

80 тысяч погибших — цифры неточные (никто не знает, скольких забрало море). После толчка в 7,5 баллов город накрыло многометровой волной цунами. По пути в Мессину на трех российских линкорах срочно готовят медикаменты, продукты, воду, палаты для раненых.

Моряков разбивают по сменам, но русских не отдыхают, потому что под завалами — живые люди. 2000 человек спасли в первые дни. Уникальная пленка, 30 секунд (первый репортаж из зоны бедствия): наши моряки работают руками, ломом поднимая плиты.

У берегов Сицилии наши моряки оказались случайно — после выполнения стрельб стояли на якоре в 70 километрах. «Вас послало нам небо, а не море», — так благодарят русских жители Мессины.