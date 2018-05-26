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В Краснодарском крае объявлен четвертый класс пожароопасности
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В Краснодарском крае объявлен четвертый класс пожароопасности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Четвертый класс вводится спасателями, после того как на протяжении определенного времени погода становится ветряной и без осадков.
Именно такие условия становятся причиной возникновения пожаров. Сотрудники МЧС напоминают, что в лесах запрещено разводить костры. Причиной возникновения пожара может стать брошенный окурок и даже просто осколок стекла.
Метеорологи говорят о том, что такая погода сохранится до конца мая. По их словам, ветер будет усиливаться, его порывы будут достигать 17 метров в секунду, а в Новороссийске — 27 метров в секунду.
При этом дождевой циклон, который еще недавно стал причиной потопа в столице Кубани, полностью покинул территорию края. Иными словами, осадки возможны только в горах и на побережье Черного моря.
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