В Краснодарском крае объявлен четвертый класс пожароопасности

Четвертый класс вводится спасателями, после того как на протяжении определенного времени погода становится ветряной и без осадков.

Именно такие условия становятся причиной возникновения пожаров. Сотрудники МЧС напоминают, что в лесах запрещено разводить костры. Причиной возникновения пожара может стать брошенный окурок и даже просто осколок стекла.

Метеорологи говорят о том, что такая погода сохранится до конца мая. По их словам, ветер будет усиливаться, его порывы будут достигать 17 метров в секунду, а в Новороссийске — 27 метров в секунду.

При этом дождевой циклон, который еще недавно стал причиной потопа в столице Кубани, полностью покинул территорию края. Иными словами, осадки возможны только в горах и на побережье Черного моря.